Политика

03:37 26.05.2020

Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

1 мин читать
Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

Белый дом опубликовал поправку к распоряжению о приостановке въезда в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней.

В указе, опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа, уточняется, что ограничения вступают в силу на два дня раньше запланированной даты - вместо 28 мая, 26 мая в 23:59.

Ранее сообщалось, что Трамп ограничивает въезд в страну иностранных граждан, выезжающих из Бразилии, поскольку в латиноамериканской стране наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом.

"Это делается для того, чтобы иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Данные ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Теги: #сша #бразилия #поправки #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 25.05.2020
Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

09:38 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

09:37 25.05.2020
ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

08:39 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

06:15 25.05.2020
Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс. с начала пандемии

Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс. с начала пандемии

21:34 24.05.2020
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

19:22 24.05.2020
США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

08:35 24.05.2020
ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

08:04 24.05.2020
Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

04:20 24.05.2020
В Бразилии число жертв коронавируса за сутки выросло почти на 1 тыс. человек - власти

В Бразилии число жертв коронавируса за сутки выросло почти на 1 тыс. человек - власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

МИД и Минэкономики работают над внедрением в Украине практики офсетных схем в реализации военно-технического сотрудничества – Божок

И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса

Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

Азия может занять доминирующие позиции в мире в 21-м веке - Боррель

В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

Африка будет в центре внимания Совета экспортеров и инвесторов при МИД - Кулеба

Разумков надеется на расширение сотрудничества между парламентами Украины и Швеции

Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

МИД Грузии не назвал сроки возвращения посла в Киев, дальнейшие шаги зависят от действий Украины

Зеленский поздравил Нетаньяху с формированием правительства единства, Нетаньяху пригласил его в Израиль

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА