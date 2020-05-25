Политика

16:11 25.05.2020

Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

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Суд обязал Офис генпрокурора внести в ЕРДР сведения о госизмене депутатов фракции ОПЗЖ – нардеп Бобровская

Печерский районный суд города Киева обязал Офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о государственной измене народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" за встречи со своими коллегами из Государственной думы РФ и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила народный депутат Соломия Бобровская (фракция "Голос").

"Печерский районный суд Киева обязал Офис Генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, в течении 24 часов ожидаем от ОГП номер производства. Ну и, конечно, эффективного расследования», - написала Бобровская в понедельник в соцсети Facebook.

Теги: #голос #ердр #суд #опзж
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