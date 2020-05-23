Политика

14:38 23.05.2020

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах, в том числе по почте

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Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах, в том числе по почте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, регионального или местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также дистанционное электронное голосование.

Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента. 

Целями такого голосования должно стать создание условий для защиты здоровья избирателей, а также удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав.

Теги: #голосование #закон #путин
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