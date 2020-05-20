Политика

18:16 20.05.2020

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

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Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

Начатое Офисом генерального прокурора расследование о возможном влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко является частью спецоперации Кремля против Украины, считает Порошенко.

"Через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами. Как известно, эта поддержка основывается на консенсусе, - согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в наших намерениях присоединиться к НАТО", - заявил он в обращении, обнародованном в соцсети Facebook.

Порошенко подчеркнул, что Джо Байден является другом и союзником Украины, и страна должна быть благодарна ему за деятельность на посту вице-президента в администрации президента США Барака Обамы. Он напомнил, что Украина не вмешивалась в американскую президентскую кампанию 2016 года, и, несмотря на противодействие со стороны России, не допустила паузы в отношениях с новой администрацией. Порошенко выразил благодарность также и президенту США Дональду Трампу за масштабную помощь, в том числе переданные украинской армии "Джавелины", санкции против РФ и другие примеры солидарности.

"Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются", - подчеркнул Порошенко.

"Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины", - добавил он.

Порошенко напомнил, что при действующей власти диалог между высшим руководством США и Украины практически прекратился, тогда как во время своей каденции он регулярно встречался как с предыдущим, так и действующим президентами.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики", - заявил пятый президент.

Порошенко отметил, что за год международное положение Украины значительно ухудшилось, созданная ранее коалиция союзников практически не функционирует, а установленное правило "ничего об Украине без Украины" регулярно нарушается. Все эти изменения, подчеркнул он, на руку только России.

"Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке - и среди республиканцев, и среди демократов - для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера - Соединенных Штатов", - заключил Порошенко.

Как сообщалось, 20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в Единый реестр досудебных расследований информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

"По заявлению Деркача внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 364", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора в среду.

Ранее, 19 мая, Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. "Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне",- сказал он во вторник в ходе онлайн-конференции.

Теги: #порошенко #прокуратура #байден
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