Политика

13:49 20.05.2020

Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

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Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

"Я хотел бы, чтобы Виталий Владимирович Кличко (все же это его задача -он мэр Киева) подключился к этому вопросу. Я думаю, он нас слышит и он нас услышит. Думаю, правильно, чтобы все-таки он скорее смог дать отчет и рассказать, что там происходит по "Укрбуду", - сказал Зеленский на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что полномочия по достройке объектов "Укрбуда" были переданы "Киевгорстрою".

Теги: #кличко #укрбуд #зеленский
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