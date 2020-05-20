Президент: "дело Гандзюк" в суде, заказчики будут за решеткой

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на справедливый приговор всем причастным к убийству активистки Катерины Гандзюк, в том числе и заказчикам.

"По поводу Катерины Гандзюк. Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране. По поводу того, что убил Гандзюк. За мою каденцию, люди, которые убили – посажены. Есть вопросы – кто заказал. У нас есть ответ – мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передана в суд и суд, я уверен, даст справедливый приговор и заказчики, не заказчик, сядут за решетку", - сказал Зеленский в среду в ходе пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что суд должен быть независимым и вынести независимый приговор. "Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было действительно справедливо и эти люди обязательно сядут в тюрьму", - подчеркнул президент.