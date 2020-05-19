Кулеба и Ермак посетят Берлин 2 июня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетят Берлин 2 июня, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По его словам, в ходе визита запланирована встреча с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а на повестке дня будет, в частности, обсуждение того, как решить вопросы, заблокированные в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, такие как определение новых пунктов пересечения линии разграничения сторон, установление режима прекращения огня и организация нового обмена пленными.

Также источник отметил, что визит Кулебы и Ермака в Германию был согласован еще до того, как с рабочим визитом там побывал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.