Политика

11:28 18.05.2020

ОРДЛО настолько не субъектны, что даже РФ называет их просто "Донецк" и "Луганск" – Резников

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ОРДЛО настолько не субъектны, что даже РФ называет их просто "Донецк" и "Луганск" – Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников подчеркивает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров, что подтверждает и признает своим отношением к ним и Российская Федерация.

"Я вам скажу, они (ОРДЛО – ИФ) настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят "Донецк" и "Луганск". Всё. Хотя в самом Минском тексте написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников сообщил, что во время разговоров с российскими представителями на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение "наши подопечные". "То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно", - отметил он.

Теги: #рф #ткг #резников #ордло
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