Ермак с Кулебой в ближайшие недели посетят Берлин для продолжения консультаций по повышению эффективности Нормандского и Минского процесса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Как сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента, об этом Ермак сказал на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.