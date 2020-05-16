Политика

16:21 16.05.2020

Ермак с Кулебой в ближайшие недели посетят Берлин для продолжения консультаций по повышению эффективности Нормандского и Минского процесса

1 мин читать
Ермак с Кулебой в ближайшие недели посетят Берлин для продолжения консультаций по повышению эффективности Нормандского и Минского процесса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Как сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента, об этом Ермак сказал на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.

Теги: #нормандский_формат #ткг #кулеба #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 16.05.2020
Зеленский намерен пообщаться со СМИ по итогам первого года президентства – Ермак

Зеленский намерен пообщаться со СМИ по итогам первого года президентства – Ермак

16:17 16.05.2020
Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

16:05 16.05.2020
На следующей встрече ТКГ Украина покажет группу своих представителей, которые могут репрезентовать Донбасс в Минском процессе – руководитель ОП Ермак

На следующей встрече ТКГ Украина покажет группу своих представителей, которые могут репрезентовать Донбасс в Минском процессе – руководитель ОП Ермак

15:50 16.05.2020
Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

21:42 15.05.2020
Украинская сторона на заседании ТКГ 14 мая указала, что "приглашенные" от ОРДЛО лица являются гражданами РФ

Украинская сторона на заседании ТКГ 14 мая указала, что "приглашенные" от ОРДЛО лица являются гражданами РФ

13:57 15.05.2020
Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 планы и сотрудничество

Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 планы и сотрудничество

00:33 15.05.2020
Украинская сторона в ТКГ отметила необходимость верификации имущества Украины на временно оккупированных территориях

Украинская сторона в ТКГ отметила необходимость верификации имущества Украины на временно оккупированных территориях

00:30 15.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

00:28 15.05.2020
Необходимо открыть новые КПВВ на линии разграничения на Донбассе, КПВВ в Золотом готов к открытию – Офис президента

Необходимо открыть новые КПВВ на линии разграничения на Донбассе, КПВВ в Золотом готов к открытию – Офис президента

00:17 15.05.2020
Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК

Зеленский намерен пообщаться со СМИ по итогам первого года президентства – Ермак

ТКГ ЕРМАК

На следующей встрече ТКГ Украина покажет группу своих представителей, которые могут репрезентовать Донбасс в Минском процессе – руководитель ОП Ермак

ЕС ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский: без Украины построение объединенной и успешной Европы не может быть завершено

ГРАУ ОБСЕ ОРДЛО

Развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины вызывает обеспокоенность и абсолютно недопустимо – спецпредставитель ОБСЕ Грау

СААКАШВИЛИ МВФ

Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи – Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Порошенко

Разумков: Законопроект об общенациональном референдуме Рада может рассмотреть в ближайшее время

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ для усиления процесса реформ в Украине – Ермак на встрече с послами G7 и ЕС

Зеленский: без Украины построение объединенной и успешной Европы не может быть завершено

Порошенко обсудил с временным поверенным США противодействие продолжающейся агрессии России против Украины и важность консолидации международного сообщества

Наша цель - привлечь РФ к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины - Кулеба

Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

Развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины вызывает обеспокоенность и абсолютно недопустимо – спецпредставитель ОБСЕ Грау

Замглавы МВД Геращенко: Министр здравоохранения и главсанврач должны взять на себя ответственность за запуск общественного транспорта

Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи – Саакашвили

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА