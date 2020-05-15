Политика

17:25 15.05.2020

Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

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Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

Несмотря на призывы к обеспечению прекращения огня на Донбассе из-за пандемии COVID-19, произошла эскалация боевых действий, а нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму только возрастают, поэтому для европейцев нет никаких оснований ослаблять санкции, заявила член Европейского парламента в 2004-2019 годах Ребекка Хармс.

"Европейцы должны быть объединенными, и руководители стран ЕС должны быть едиными в решении о продлении санкций. Я надеюсь, что так оно и будет в будущем. Из-за Covid-19 есть определенный шанс для России получить больше влияния на эти решения в своих интересах. Но России не удалось это сделать. Были серьезные призывы к обеспечению прекращения огня из-за коронавируса, но ничего не произошло. Даже наоборот - произошла эскалация боевых действий на Донбассе. Если посмотреть на Крым, то там нарушения прав людей только возрастают, следовательно для европейцев нет никаких оснований ослаблять санкции", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу.

Хармс добавила, что не ожидает изменения санкционной политики в отношении РФ, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель жестко отстаивает эту позицию, однако не советует Киеву "ставить под сомнение Минские договоренности".

"Но также я не рекомендую фундаментально ставить под сомнение Минские договоренности. Бывшее украинское руководство подписало эти договоренности, мы критически и скептически относились к ним с самого начала, но если вы хотите, чтобы санкции оставались, а вы этого, наверняка, хотите, то не ставьте под сомнения саму основу Минских соглашений, сосредоточьтесь на прекращении огня, как делают определенные украинские политики. Я думаю, это лучший способ", - отметила она.

В то же время Хармс подчеркнула, что европейцы не должны позволять, чтобы Россия получила такое соглашение, которое позволяло бы им иметь военное присутствие на территории Донбасса.

Также бывший член Европарламента обратила внимание на то, что Украине необходимо продолжать начатые реформы.

"Думаю, что украинцы должны продолжать свои реформы, которые были начаты. Но поскольку я слежу на процессом реформ в течение более длительного периода времени, чем с Революции достоинства, я уверена что все еще немало надо сделать в этому плане. Тут были и определенные ошибки, и неудачи, как и в любой другой стране", - пояснила она.

Теги: #рф #хармс #ес #санкции
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