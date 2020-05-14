Политика

16:49 14.05.2020

Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем

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Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг.

Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме этого, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У меня очень хорошие отношения (с ним - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал лидер США.

Кроме того, Трамп заявил, что, хотя Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19, он получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь США по этому вопросу.

"И я догадался, что все о'кей, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел", - отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

"Я буду готов рассмотреть это", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Сенатор, считающийся близким союзником Трампа, предложил дать администрации США возможность вводить санкции, если КНР откажется сотрудничать с США в рамках расследования. Документ предусматривает, в частности, введение запретов на въезд в США тех или иных граждан Китая, замораживание их активов на американской территории. Кроме того, предусмотрена возможность запрета на выдачу американцами кредитов китайскому бизнесу.

Теги: #сша #трамп #китай
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