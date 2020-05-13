Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен в телефонном разговоре выразили удовлетворение координацией действий двух государств по взаимной эвакуации граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Ценю усилия австрийского правительства, направленные на помощь украинцам, которые испытали трудности с эвакуацией", - отметил Зеленский в разговоре.

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, президенты высоко отметили гуманитарный транзит для украинских граждан автомобильным транспортом из других государств Европы и продление сроков их легального пребывания в Австрии без применения штрафных санкций.

Зеленский также обратил внимание на успешную деятельность правительства Австрии в условиях распространения коронавируса и выразил поддержку всем гражданам этой страны в такое непростое для международного сообщества время.

Президент Австрии поздравил коллегу с принятием законопроекта по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Зеленский поблагодарил Ван дер Беллена за поддержку Украины в сотрудничестве с международными финансовыми структурами, которая нужна для стабильной работы украинской финансовой системы.

Зеленский сообщил Ван дер Беллену о развитии ситуации на Донбассе, высоко отметив неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины выразил надежду, что Австрия будет активно поддерживать украинские шаги в направлении евроинтеграции.

Стороны договорились обсудить возможности проведения ранее запланированных мероприятий после стабилизации ситуации с коронавирусом в обеих странах.