Политика

11:06 13.05.2020

Шмыгаль о запрете украинцам выезжать на работу за границу: Это фейк и ложь

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Шмыгаль о запрете украинцам выезжать на работу за границу: Это фейк и ложь

Премьер-министр Денис Украины Шмыгаль заявляет, что правительство не устанавливало никаких ограничений по выезду украинских граждан на заботу за границу.

«Относительно ограничения выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало», - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в среду.

Премьер отметил, что на данный момент идут переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить социальные гарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца.

"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу,… у него там есть, где жить, у него есть медицинская страховка. И мы уверены, что если что-то произойдет с человеком…, что его вы не выбросите завтра на улицу", - сказал президент в Закарпатской области 9 мая.

Он отметил, что такие обращения были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу. "Где есть дипломатические заказы – мы всех выпускаем. Где нам показывают копию контракта, что у человека есть как минимум три месяца работы – пожалуйста. Рабства в Украине нет", - заключил президент Украины.

Теги: #граждане #шмыгаль #выезд
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