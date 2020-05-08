Политика

14:22 08.05.2020

МИД Украины призвало Грузию не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса украинских реформ

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МИД Украины призвало Грузию не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса украинских реформ

Министерство иностранных дел Украины призвало Грузию не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине.

"Преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев. Эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений. Михэил Саакашвили - гражданин Украины, который имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине", - говорится с комментарии МИД Украины в пятницу.

Также в министерстве подчеркнули, что посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу.

"Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много общих позиций и общих вызовов", - отметили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что будут делать все для того, чтобы всесторонне поддерживать развитие украинского-грузинского стратегического партнерства.

"Развитие украинско-грузинского стратегического партнерства - это воля наших народов и мы будем делать все для того, того, чтобы его всесторонне поддерживать", - сообщило министерство в комментарии.

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Теги: #грузия #мид
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