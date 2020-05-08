Политика

13:53 08.05.2020

Зеленский считает, что Грузия ошибочно реагирует на назначение Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ

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Зеленский считает, что Грузия ошибочно реагирует на назначение Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у Украины прекрасные отношения с Грузией, а реакция грузинской стороны на назначение Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины является ошибочной.

"Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла (в Грузии – ИФ-У) в Украину. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается той государства и тех граждан, которые живут в этом государстве", - сказал он на брифинге в пятницу в Луганской области, который транслировал телеканал "Наш".

Зеленский подчеркнул, что назначение Саакашвили это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины. "Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и всё", - указал он.

Накануне Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Теги: #грузия #зеленский #саакашвили
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