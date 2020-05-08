Политика

11:21 08.05.2020

Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

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Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"На улицах и в Интернете - рост настроений против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения против мусульман, связанные с COVID-19", - приводит его слова агентство Associated press.

По его словам, в мире отмечается "цунами ненависти и ксенофобии, поисков козла отпущения и запугиваний". Он отметил, что мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса, и затем им отказывают в медицинской помощи.

Гутерриш также упомянул, что появляются утверждения, будто пожилые люди, наиболее уязвимые перед коронавирусом, это "расходный материал". Кроме того, "журналистов, информаторов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека избирают мишенями лишь за то, что они делают свою работу", сказал он.

Генсек ООН указал на то, что в нынешних условиях различные экстремисты пытаются завоевать позиции у дезориентированный и запуганной общественности. Он призвал СМИ и соцсети удалять "расистскую, мизогиническую и прочую вредную информацию", и приложить все усилия, чтобы положить конец "языку ненависти" на международной арене.

Теги: #гутерриш #коронавирус #ксенофобия #оон
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