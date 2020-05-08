Политика

10:35 08.05.2020

Саакашвили: Первое, что нужно сделать для помощи экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства

3 мин читать
Саакашвили: Первое, что нужно сделать для помощи экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михэил Саакашвили заявляет, что первое, что нужно сделать для помощи украинской экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства.

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода. На первом этапе надо забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможни, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы введения бизнеса", - подчеркнул Саакашвили в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу утром.

Кроме того, комментируя вопрос медицинской реформы, Саакашвили сказал, что нужно полностью менять систему.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - подчеркнул Саакашвили.

Также относительно сотрудничества с главой министерства внутренних дел Украины Арсеном Аваковым глава Нацсовета реформ отметил, что "ради общего дела готов договариваться с кем угодно".

"Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Сейчас не время конфликтов, особенно личных конфликтов. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно. Вопрос не в том - вопрос или мы все вместе движемся вперед, или цунами, которое приближается, разрушит благополучие каждого украинца", - подчеркнул Саакашвили.

Помимо прочего, он рассказал, что его офис будет находиться внутри Офиса президента, поскольку это традиционный орган, который расположен при президенте Украины.

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).

Теперь глава Исполнительный комитет реформ состоит из главы и его заместителя, которые входят в состав самого Нацсовета реформ. Заседания Исполнительного комитета реформ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Согласно положению от 2014 года, решение Нацсовета реформ принимается большинством голосов присутствующих на заседании ее членов при поддержке решения главой Национального совета реформ - президентом Украины, а также председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины.

Решение Нацсовета реформ в случае необходимости реализуются путем издания в установленном порядке актов президента Украины, внесения президентом на рассмотрение Верховной Рады соответствующих законопроектов или взятия членами Нацсовета реформ публичных обязательств реализовать право законодательной инициативы, право инициативы в принятии нормативных актов.

Кроме того, теперь решения Нацсовета реформ могут быть представлены Исполнительным комитетом реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и СМИ.

Как известно, в июле 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым постановил создать Национальный совет реформ как специальный консультативно-совещательный орган при президенте по стратегическому планированию, согласованию позиций по стратегии реформ в Украине и мониторингу их реализации.

Главой этого органа является президент Украины, в его состав вошли представители правительства, парламента Украины, руководство Национального банка, гражданские активисты.

В мае 2015 года указом президента был также утвержден состав и положение о Совещательном международном совете реформ. Согласно указу, тогда возглавил этот орган экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В декабре 2015 года Порошенко создал вместо Совещательного международного совета реформ Международный совещательный совет, главой которого был определен президент Украины.

Теги: #саакашвили #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 08.05.2020
Назначение Саакашвили не будет иметь катастрофических последствий для возможностей сотрудничества Украины и Грузии - Грищенко

Назначение Саакашвили не будет иметь катастрофических последствий для возможностей сотрудничества Украины и Грузии - Грищенко

10:20 08.05.2020
Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

10:08 08.05.2020
Саакашвили считает свое назначение главой Нацсовета реформ фактом того, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги"

Саакашвили считает свое назначение главой Нацсовета реформ фактом того, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги"

22:56 07.05.2020
Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

20:42 07.05.2020
Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

20:22 07.05.2020
Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

13:09 06.05.2020
Саакашвили подтвердил свое планируемое назначение в Национальный совет реформ

Саакашвили подтвердил свое планируемое назначение в Национальный совет реформ

16:30 05.05.2020
Переход на удаленную работу после карантина рассматривают 51% компаний, около 35% хотели бы сократить площадь офисов - CBRE

Переход на удаленную работу после карантина рассматривают 51% компаний, около 35% хотели бы сократить площадь офисов - CBRE

14:04 05.05.2020
Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

12:15 05.05.2020
В Киеве разрешена работа кофеен на вынос - Кличко

В Киеве разрешена работа кофеен на вынос - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГРУЗИЯ СААКАШВИЛИ

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

ТКГ РЕЗНИКОВ ВЫБОРЫ ДОНБАСС

Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

РАДА ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЕ

Депутаты на внеочередном заседании Рады предлагают рассмотреть 26 вопросов – нардеп Кравчук

КОРОНАВИРУС ГОНЧАРЕНКО ЗАКОН ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ

"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

МЕДРАБОТНИКИ РАДА ЗАКОН

Парламент Украины приравнял умерших медработников в период карантина из-за COVID-19 к статусу военнослужащих

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

МИДы Украины и Германии установили конструктивный диалог

Помпео подтвердил поддержку Украины по Донбассу и Крыму

Степанов: Разработанная предшественниками версия медреформы не адаптирована к украинским реалиям

В Сенате США не смогли отменить вето Трампа на резолюцию, запрещавшую ему применение силы против Ирана

Для выборов и политического процесса на Донбассе необходимо сначала решить проблему безопасности и передачи контроля над границей – Резников

Президентские выборы в Беларуси пройдут в промежуток с 9 по 30 августа

Депутаты на внеочередном заседании Рады предлагают рассмотреть 26 вопросов – нардеп Кравчук

"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА