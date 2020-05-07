Политика

15:38 07.05.2020

Нардеп Бойко: Мы будем праздновать 9 мая, но с соблюдением всех требований карантина

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Нардеп Бойко: Мы будем праздновать 9 мая, но с соблюдением всех требований карантина

Народные депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет праздновать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, но с соблюдением норм карантина, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы категорически против решения правительства не выплачивать материальную помощь, не принимать постановление о проведении этого праздника. Мы будем его праздновать с соблюдением всех требований карантина", - заявил Бойко на брифинге после внеочередного заседания Верховной Рады в четверг.

Теги: #бойко #9мая
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