Нардеп Бойко: Мы будем праздновать 9 мая, но с соблюдением всех требований карантина

Народные депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет праздновать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, но с соблюдением норм карантина, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы категорически против решения правительства не выплачивать материальную помощь, не принимать постановление о проведении этого праздника. Мы будем его праздновать с соблюдением всех требований карантина", - заявил Бойко на брифинге после внеочередного заседания Верховной Рады в четверг.