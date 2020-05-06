Политика

14:10 06.05.2020

В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

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В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2020 году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

"Мы накануне Дня памяти 8-го и 9-го мая. В связи с карантином в Украине не будут проводиться массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий" - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

В связи с чем, премьер призвал главам областных государственных администраций - лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное празднования ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году.

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #день_победы
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