Политика

17:37 05.05.2020

Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

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Указ Зеленского о составе ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины - Рахманин

Расширение и изменение состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске похоже на попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные Российской Федерацией территории от Украины, заявляет руководитель парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин.

«К сожалению, этот указ (президента Украины о составе ТКГ – ИФ-У) весьма напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от Украины. Окончательно и неотвратимо», - сказал Рахманин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

По словам лидера фракции, логика президентского указа непонятна.

«Если президент хочет ускорить процесс, то это плохой вариант ускорения. Даже если собрать в одном месте одновременно девять беременных женщин, то ребенок не родится через месяц. От того, что в Минскую группу войдет большое количество должностных лиц, а встречи будут происходить чуть ли не ежедневно, вряд ли будут достигнуты какие-либо существенные изменения. Эти количественные изменения отнюдь не повлияют на качество процесса», - отметил Рахманин.

По мнению народного депутата, «проблема Минского процесса не в том, что украинской делегации не хватает людей, и не в том, что ТКГ собиралась реже, чем хотелось, а в отсутствии компромиссов из-за очевидной негибкости Москвы и чрезмерной (временами) гибкости украинской стороны».

«Если президент (Украины – ИФ-У) хотел придать переговорам больший вес - это странный шаг. Представительный состав украинской делегации не сделает переговоры более представительными, так как это делается в одностороннем порядке. С другой стороны, привлечение в состав делегации должностных лиц нашего государства делает Украину уязвимой, потому что фактически легализует процесс переговоров с представителями оккупационного режима», - подчеркнул Рахманин.

По его словам, если президент исходил из логики «надо что-то делать», то надо было лично возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе и непосредственно нести ответственность за обещания провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса уже в этом году и за последствия возможного проведения этих выборов.

«Альтернатива этим странным шагам - неукоснительное соблюдение «Плана холодной деоккупации», предложенного фракцией «Голос». Ключевое требование - немедленное прекращение огня. Ключевое условие - длительное соблюдение режима прекращения огня», - подытожил лидер фракции.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины от «Слуги народа» Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Таже в состав делегации вошли ряд заместителей министров и народных депутатов Украины.

Теги: #ткг #голос #донбасс #рахманин
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