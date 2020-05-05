Политика

15:43 05.05.2020

В медицину может вернуться принцип "деньги ходят за главврачом" – экс-замминистра Стефанишина

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В медицину может вернуться принцип "деньги ходят за главврачом" – экс-замминистра Стефанишина

Анонсированные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым изменения в реформирование системы здравоохранения фактически означают отмену медицинской реформы и возвращают финансирование по принципу "деньги ходят за гравврачом".

Такого мнения придерживается член парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром Степановым отменяет медицинскую реформу. Отменяется принцип "деньги ходят за пациентом" и страну толкают назад в прошлое, к формуле "деньги ходят за главным врачом", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Стефанишиной, если правительство поддержит постановление об изменениях в реформе и откат к так называемому "историческому финансированию", то украинцы в ближайшее время не увидят реформу здравоохранения.

"Пациенты и дальше будут платить из своего кармана, а врачи - получать мизерную зарплату, тогда как по всей стране равные: и те, кто успешен и эффективен, и те, кто дерибанит деньги и спускает их в трубу", - подчеркнула депутат.

Теги: #стефанишина #медреформа #минздрав
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