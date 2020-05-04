Украина и Эстония объединят усилия в борьбе с распространением РФ искаженных исторических фактов - МИД Украины

Министры иностранных дел Украины и Эстонии - Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу - договорились об объединенных усилиях в борьбе с распространением Россией искаженных исторических фактов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

К соответствующим договоренностям министры пришли во время телефонного разговора 4 мая.

"Стороны договорились прилагать усилия для противодействия распространению Россией искаженных исторических фактов, в том числе касательно годовщины окончания Второй мировой войны. Обсуждение в Совете безопасности ООН 8 мая темы Второй мировой войны имеет целью распространять правдивые факты о европейском историческом прошлом в качестве основы для мирного и дружественного сосуществования народов", - указывается в сообщении.

Также Рейнсалу заверил в неизменности поддержки Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил необходимость сохранить международное санкционное давление на Россию до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации украинских территорий.

Кулеба в свою очередь поблагодарил за поддержку Эстонией позиций и интересов Украины в рамках непостоянного членства Эстонии в СБ ООН в 2020-2021 годах и выразил надежду на эффективное взаимодействие во время эстонского председательствования в мае 2020 года.

Кроме того, Кулеба проинформировал Рейнсалу о ситуации с безопасностью на Донбассе и усилиях Украины для прогресса в рамках Нормандского формата.

Министры обсудили привлечение Украины к мероприятиям в рамках 5-го саммита инициативы "Триморье" в октябре 2020 года в Таллинне и договорились осуществить обмен визитами после улучшения эпидемиологической ситуации.