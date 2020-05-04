Лукашенко: президентские выборы в Белоруссии пройдут до конца лета

Дата предстоящих президентских выборов Белоруссии будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в понедельник.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.