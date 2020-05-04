Политика

15:16 04.05.2020

Лукашенко: президентские выборы в Белоруссии пройдут до конца лета

1 мин читать
Лукашенко: президентские выборы в Белоруссии пройдут до конца лета

Дата предстоящих президентских выборов Белоруссии будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в понедельник.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.

Теги: #лукашенко #выборы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:13 04.05.2020
За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за Порошенко - 13% - опрос Центра Разумкова

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за Порошенко - 13% - опрос Центра Разумкова

14:32 04.05.2020
Партии "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" уверенно прошил бы в Раду, если бы выборы прошли в ближайшее время – опрос

Партии "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" уверенно прошил бы в Раду, если бы выборы прошли в ближайшее время – опрос

14:30 04.05.2020
На здоровье людей Парад Победы не повлияет - Лукашенко

На здоровье людей Парад Победы не повлияет - Лукашенко

13:55 04.05.2020
Гончаренко пока не имеет "прямых планов" на выборы мэра Киева, но разработку программы развития города продолжает

Гончаренко пока не имеет "прямых планов" на выборы мэра Киева, но разработку программы развития города продолжает

12:20 04.05.2020
За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

13:38 03.05.2020
Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси

Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси

13:08 02.05.2020
В Беларуси зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались

В Беларуси зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались

15:52 01.05.2020
9 внепарламентских партий выступили против озвученных в "Слуге народа" изменений в Избирательный кодекс по местным выборам

9 внепарламентских партий выступили против озвученных в "Слуге народа" изменений в Избирательный кодекс по местным выборам

13:14 01.05.2020
Число умерших с COVID-19 в Беларуси выросло до 93 человек, заболевших - приблизилось к 15 тысячам

Число умерших с COVID-19 в Беларуси выросло до 93 человек, заболевших - приблизилось к 15 тысячам

13:34 30.04.2020
В Беларуси скончались 89 пациентов с Covid-19, число инфицированных превысило 14 тысяч

В Беларуси скончались 89 пациентов с Covid-19, число инфицированных превысило 14 тысяч

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПОЛИТИКИ ЦЕНТР РАЗУМКОВА СОЦОПРОС

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

ТИМОШЕНКО БАТЬКИВЩИНА

Тимошенко: Каждый мэр может рассчитывать на мою поддержку

КМИС ЗЕЛЕНСКИЙ ОПРОС ВЫБОРЫ

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

ПАРТИИ БЮДЖЕТ РАДА

Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

G7 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНА

Законодательство, нарушающее независимость антикоррупционных органов Украины, угрожает реформам и поддержке международного сообщества - послы G7

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

ВР может рассмотреть необходимый для соглашения с МВФ законопроект о банках с обсуждением одной поправки - 1-й замглавы профильного комитета

Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

Тимошенко: Каждый мэр может рассчитывать на мою поддержку

Четыре партии прошли бы в Раду, если бы выборы проходили в конце апреля – опрос КМИС

Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

Законодательство, нарушающее независимость антикоррупционных органов Украины, угрожает реформам и поддержке международного сообщества - послы G7

Порошенко: фракция Зеленского единственная в парламенте не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации - Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА