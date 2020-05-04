Политика

15:02 04.05.2020

ВР может рассмотреть необходимый для соглашения с МВФ законопроект о банках с обсуждением одной поправки - 1-й замглавы профильного комитета

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ВР может рассмотреть необходимый для соглашения с МВФ законопроект о банках с обсуждением одной поправки - 1-й замглавы профильного комитета

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о банках №2571-д, необходимый для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), с обсуждением одной поправки, в финальной таблице к проекту закона ко второму чтению будет около 220 поправок, сообщил народный депутат и первый замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"В зал Верховной Рады, скорее всего в эту пятницу, 8 мая, вынесут законопроект, в котором будет предложено учесть 221 поправку, возможно, немного больше - это уже техническая работа. И одна - отклоненная. У автора этой поправки (внефракционной Виктории Гриб – ИФ) будет возможность дополнительно ее обсудить и поставить на голосование", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

После этого народные депутаты смогут проголосовать законопроект с рекомендованными поправками во втором чтении, пояснил Железняк.

В.Гриб - единственный автор отклоненных поправок, кто в срок подал свою позицию и настаивает на их обсуждении под куполом парламента, отметил парламентарий. Это единственная ее поправка к данному законопроекту.

"Конечно, другие нардепы могут настаивать, чтобы поставить на подтверждение уже учтенные правки, но это маловероятно. Поэтому рассмотрение этого документа может занять буквально 10 минут. Если будут наставать - до нескольких часов", - добавил он.

По словам Железняка, лишь один народный депутат из авторов 16,586 тыс. поправок к законопроекту о банках настаивает на своих предложениях. В результате в сравнительной таблице ко второму чтению будет приблизительно 230 поправок.

Он напомнил, что Рада в минувший четверг одобрила особую процедуру рассмотрения по втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д).

По словам депутата, согласно особой процедуре, каждая фракция, внефракционный депутат имели возможность подать правки, на которых онинастаивают, в течение двух календарных дней после голосования за особую процедуру.

"Таким образом, финальная таблица получится в 72 раз меньше оригинала", - подытожил Железняк.

Теги: #законопроект #банки #рада #голос #железняк
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