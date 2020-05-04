Политика

12:19 04.05.2020

Четыре партии прошли бы в Раду, если бы выборы проходили в конце апреля – опрос КМИС

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то преодолели бы 5%-й барьер 4 политические партии, при этом четверть избирателей еще не определились со своим выбором, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 25 апреля.

Так, 18,5% респондентов проголосовали бы за партию «Слуга народа», 9% - за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», 8,7% - за партию «Европейская солидарность», 6,8% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Еще 2,1% опрошенных заявили, что проголосовали бы за «Партию Шария», 2% - за партию «Голос», 1,9% - за партию «Сила и Честь», 1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,4% - за партию «Гражданская позиция», 1,2% - за партию «Свобода», 1% - за партию «Оппозиционный блок». За другие партии - всего 2,8%.

При этом 4,8% заявили, что вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень.

24,5% опрошенных заявили, что еще не определились, за кого голосовать.

10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

3% - отказались отвечать на вопрос.

При этом, отмечают социологи, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, а именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля, то получаются следующие результаты:

32,6% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 15,8% - за партию «ОПЗЖ», 15,2% - за партию «Европейская Солидарность», 12% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Еще 3,6% респондентов отдали бы свои голоса за «Партию Шария», 3,5% - за партию «Голос», 3,4% - за партию «Сила и Честь», 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,5% - за партию «Гражданская позиция», 2% - за партию «Свобода», 1,7% - за партию «Оппозиционный блок».

Зза другие партии - всего 5%.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 17 по 25 апреля. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Теги: #партии #кмис #опрос
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