Поставка защитных костюмов для медиков, закупленных Минздравом, задерживается – депутат фракции "Голос"

Поставка защитных костюмов для медиков, закупленных Министерством охраны здравоохранения, задерживается более чем на десять дней, заявляет член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция «Голос»).

"Договор был заключен 17 апреля ночью и костюмы должны были поставить до первого мая. Сегодня первое мая – костюмов нет и их не будет. Компания дистрибьютер Меддив (Meddiv) … написала письмо на Министерство здравоохранения и сообщила, что не может своевременно поставить костюмы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в Китае", - сказала Устинова в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

По словам Устиновой, компания дистрибьютер Меддив говорит о десятидневной задержке в поставке защитных костюмов, однако из письма компании-производителя следует, что скорее всего, период задержки будет "намного больше, чем десять дней, потому что в Китае с первого по пятое мая – праздники".

Народный депутат напомнила, что Минздрав закупил для медиков 70 тысяч защитных костюмов китайского производства на 35 млн.грн.

"Министерство здравоохранения закупило костюмы в два раза дороже, чем их покупает кто-либо в Украине, начиная от волонтеров и заканчивая государственным предприятием "Медицинские закупки", которое готово было покупать костюмы у украинского производителя в два раза дешевле", - отметила Устинова.

По ее словам, стоимость одного защитного костюма Минздрава обошлась в 488 грн., аналогичный костюм украинского производства волонтеры могут купить за 215 грн, а государственное предприятие за 245 грн.

Депутат отметила, что ежедневно в Украине более 60 медиков инфицируются Covid-19.

"На кого работают руководители Минздрава?... Когда я вижу, что каждый день 68 медиков, граждан Украины, инфицируются Covid-19, потому что у них нет защиты, мне кажется, что эти люди работают не на Украину…", - заключила Устинова.