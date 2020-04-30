Политика

17:24 30.04.2020

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

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Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Берлине на повестке дня остается, однако к нему необходимо прийти с конкретными наработками и с выполненными задачами парижского саммита, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен, но при этом никто не сомневается и в том, что мы должны подойти к нему с конкретными наработками, с выполненными задачами, поставленными во время парижского саммита и с пониманием того, какими будут результаты берлинского саммита", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в четверг.

Он подчеркнул, что "саммит ради саммита, безусловно, никто проводить не хочет".

"Безусловно, саммит с повестки дня никто не снимал, но путь к нему надо еще пройти", - пояснил министр.

По словам Кулебы, "как только будут результаты, будет основание говорить о саммите", но устанавливать конкретное время его проведения сейчас "было бы еще рано".

Как сообщалось, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Теги: #нормандский_формат #кулеба #мид
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