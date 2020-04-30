Политика

16:57 30.04.2020

Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

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Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" была подчеркнута необходимость обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста (МККК) неограниченного доступа к оккупированным территориям.

"Сегодня мы также уделили внимание тем вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования и для безопасности, и здоровья граждан на оккупированных территориях. Было подчеркнуто неоднократно на том, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также Международному Комитету Красного Креста должна быть обеспечена полная и безоговорочная возможность доступа к оккупированным территориям и эффективного исполнения поставленных перед ними задач", - сказал Кулаба на онлайн-брифинге по итогам разговора министров.

По его словам, главы МИД в основном обсуждали вопросы безопасности. "И это еще раз демонстрирует, что любая политическая дискуссия в "нормандском формате" базируется на принципе "сначала безопасность". Это фундаментальный принцип, и мы не планируем от него отступать", - пояснил Кулеба.

Кроме того, министр добавил, что обсуждались вопросы социально-экономического характера, в частности, каким образом люди с оккупированных территорий могут получать пенсии. "Я проинформировал о тех мерах, которые приняло правительство Украины для того, чтобы люди с оккупированных территорий имели доступ к пенсиям. И мы в который раз подчеркнули, что эти вопросы должны решаться в соответствии с Минскими договоренностями исключительно в правовом поле Украины. Это очень важное ударение", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Теги: #нормандский_формат #мккк #кулеба #обсе
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