Кулеба призвал Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции министров иностранных дел стран "нормандской четверки" заявил о необходимости освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются на территории РФ, а также в оккупированном Крыму, и обратился к главе МИД РФ с призывом вести активную работу с целью их освобождения.

"И, конечно, уделили мы внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами, приветствовали обмены, которые уже состоялись, но, безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена "всех на всех", поэтому надо двигаться вперед. Тут Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. И я отдельно подчеркнул - воспользовался возможностью нашего нормандского разговора - на необходимости освобождения украинцев, которых удерживают на территории РФ, а также в оккупированном Крыму, и обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу с целью их освобождения", - сказал он на онлайн-брифинге по итогам разговора министров.

Кулеба подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но и также из РФ и оккупированного Крыма.

Как сообщалось, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.