Зеленский и Дуда обсудили практическую реализацию подписанного в августе 2019г меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой практическую реализацию подписанного в августе 2019 года меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве.

"Важной темой беседы стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 года трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики", - сообщает в четверг пресс-служба украинского президента.