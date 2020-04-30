Политика

15:32 30.04.2020

Зеленский и Дуда обсудили практическую реализацию подписанного в августе 2019г меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве

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Зеленский и Дуда обсудили практическую реализацию подписанного в августе 2019г меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой практическую реализацию подписанного в августе 2019 года меморандума между Украиной, Польшей и США об энергетическом сотрудничестве.

"Важной темой беседы стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 года трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики", - сообщает в четверг пресс-служба украинского президента.

Теги: #дуда #сша #зеленский #польша
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