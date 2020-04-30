Политика

14:34 30.04.2020

Комитете ВР по экономразвитию жестко раскритиковал программу правительства из-за невнимания к промышленности

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Комитете ВР по экономразвитию жестко раскритиковал программу правительства из-за невнимания к промышленности

В парламентском комитете по вопросам экономического развития подвергли жесткой критике предложенную правительством Украины программу из-за игнорирования интересов промышленных предприятий и отправили ее на доработку.

Так, в ходе рассмотрения программы действий правительства заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа") указал на отсутствие взаимодействия и консультаций правительства с парламентскими структурами.

"Уважаемый Денис Анатольевич! (премьер-министр Шмыгаль – ИФ). В день голосования за вас в Раде я подходил к вам и акцентировал, что есть главный комитет по рассмотрению программы действий правительства, и предлагал провести консультации перед внесением программы. С таким же тезисом я обращался к министру экономики еще перед голосованием за его назначение. Никаких консультаций проведено не было", - констатировал народный депутат на заседании комитета в четверг.

По его словам, министр экономического развития впервые встретился с комитетом через месяц после назначения. При этом был создан при Кабинете министров Совет экономического развития даже без информирования об этом парламентского профильного комитета.

"Так может, они пусть и утверждают программу действий правительства?", - сказал Кисилевский.

Парламентарий напомнил, что ранее он критиков действия предыдущего правительства в энергетической сфере: "Я достаточно жестко и откровенно критиковал прошлый состав правительства за отсутствие промышленной политики. Пренебрежение и игнорирование этой ключевой сферы экономики, в которой работает 2,5 миллиона украинцев, и длительный спад промышленности стали одной из причин их отставки".

"Я пытался найти промышленный блок вашей программы. К сожалению, то, что я прочитал, больше похоже на каталог слоганов и лозунгов. Поэтому я решил посмотреть, какие реальные действия сделало ваше правительство по отношению к промышленности с момента назначения. Возможно, они бы прояснили мне, что стоит за этими лозунгами. Все, что я нашел, что хоть как-то имеет отношение к промышленности, касается электроэнергетики", - отметил Кисилевский.

Вместе с тем, депутат раскритиковал действия правительства в этой сфере, в частности, из-за роста тарифов на электроэнергию для промышленности, напомнив, что "Энергоатом" в конце марта-начале апреля вышел на рынок с максимальной ценой на электроэнергию, чем спровоцировал рост тарифов для потребителей на 35%. При этом был введен запрет на импорт электроэнергии, который в самые высокие периоды не превышал 2-3% и в определенной мере сдерживал рост тарифов в Украине.

Кроме того, был ограничен импорт угля, что также сказалось на тарифах.

"Но и это не помогло. Частный монополист взялся вас шантажировать простоями шахт. И я теперь понимаю, что каждый украинский промышленный производитель, почувствовав угрозу снижения спроса на его продукцию, сможет шантажировать правительство. Кстати, эта компания за пять лет заработала почти $4,7 млрд EBITDA с помощью Роттердама и других чудес украинской энергетики. И вы решили пойти дальше. Вы остановили атомные блоки - источник дешевой энергии. И запустили дополнительные мощности на тепловых станциях, чья электроэнергия вдвое, а то и втрое дороже", - сказал Кисилевский, отметив, что в результате таких действий электроэнергия в стране выросла в цене на 20-25%.

"Вот промышленная политика нынешнего правительства. И она очень скоро даст свои результаты в виде массовых сокращений (…). Не всех производителей добил коронавирус. Но, похоже, добьет бездействие или даже конкретные действия правительства", - резюмировал народный депутат.

По итогам рассмотрения программы действий правительства парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал отправить документ на доработку. До этого комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики также рекомендовал отправить программу правительства на доработку.

Теги: #верховна_рада #промышленность
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