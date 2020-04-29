Политика

16:03 29.04.2020

Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

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Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля, на 13.30.

Об этом идет речь в распоряжении главы парламента, подписанном в среду.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания… на 13.30 30 апреля, в связи с требованием 159 народных депутатов", - сообщает сайт парламента.

Согласно сообщению, в 12.00 в четверг состоится согласительный совет руководитель фракций и групп.

Теги: #рада #заседание
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