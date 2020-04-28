Политика

23:32 28.04.2020

Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

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Кандидат в президенты США на выборах 2016 года и экс-госсекретарь Хилари Клинтон во вторник заявила о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена в президенты.

"Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки (кандидатуры Байдена - ИФ), но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - сказала Клинтон в видеобеседе с Байденом.

Байден ранее заручился поддержкой сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, бывшего президента США Барака Обамы и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Хилари Клинтон является супругой экс-президента США Билла Клинтона. В период с 2009 по 2013 год Клинтон занимала пост госсекретаря США.

В 2015 году Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии. Она являлась главным соперником нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Теги: #сша #поддержка #байден #клинтон
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