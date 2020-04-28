Политика

17:02 28.04.2020

Согласование списков для дальнейшего взаимного освобождения продолжается, усложняется недопуском МККК к пленным на оккупированных территориях – Ермак

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Согласование списков для дальнейшего взаимного освобождения продолжается, усложняется недопуском МККК к пленным на оккупированных территориях – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с семьями украинских граждан, которые незаконно удерживают на временно оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, встреча во вторник состоялась в ОП с участием заместителя Ермака Романа Машовца, уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и представителя Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Геннадия Кузнецова.

"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, - чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе, что касается формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем – мы эту работу не остановим", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", - напомнил глава Офиса Владимира Зеленского.

Ермак подчеркнул, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев проводится непрерывно, в частности, в группах в рамках ТКГ, работающих в формате 24/7.

Также на встрече поднимался вопрос перезапуска работы комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

Для улучшения коммуникации и более конструктивной работы по освобождению удерживаемых лиц было предложено обсудить создание рабочей группы при Офисе президента с участием членов семей пленных.

Теги: #мккк #ермак #военнопленные
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