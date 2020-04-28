Нардепы от "Голоса" встретились с Саакашвили, поддержка его кандидатуры на пост вице-премьер-министра не обсуждалась

Парламентская фракция "Голос" во вторник встретилась с возможным кандидатом на пост вице-премьер-министра Украины Михеилом Саакашвили, сообщил пресс-секретарь фракции Ярема Дух.

"Сегодня состоялась встреча депутатов фракции "Голоса" с Михаилом Саакашвили. Встреча прошла конструктивно, гость сказал, что "Голос" – "лучшая фракция, которую он видел в украинском парламенте", - рассказал Дух агентству "Интерфакс-Украина" после встречи.

По его словам, участники встречи обсудили ситуацию в стране и реформы.

Отвечая на уточняющий вопрос, Дух сказал, что поддержка фракцией кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьер-министра не обсуждалась.