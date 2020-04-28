Политика

15:11 28.04.2020

Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

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Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

"Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", - отмечает во вторник пресс-служба главы государства.

Зеленский убежден, что это исторический момент для всех украинцев и для него лично. "Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - отметил он.

Законом, в частности, предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю будет решаться на референдуме.

"Помимо того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", - указали в пресс-службе президента.

Теги: #зеленский #земельная_реформа
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