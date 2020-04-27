Политика

19:56 27.04.2020

Все больше депутатов из "Слуги народа" склоняются к тому, чтобы поддержать назначение Саакашвили на должность вице-премьера - Корниенко

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Все больше депутатов из "Слуги народа" склоняются к тому, чтобы поддержать назначение Саакашвили на должность вице-премьера - Корниенко

Все больше народных депутатов фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам, сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть ", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.

Кроме того, по словам Корниенко, в случае если президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.

"Конечно, если Владимир Александрович напрямую к нам обратится, я думаю, что много людей определятся уже окончательно", - сказал нардеп.

Также Корниенко уточнил, что лично он будет поддерживать кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

"Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Михаил Саакашвили", - подчеркнул он.

Ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины. "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал он.

Теги: #саакашвили #слуга_народа #назначение
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