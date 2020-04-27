Политика

11:37 27.04.2020

При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

1 мин читать
При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, заявили посольства США и ЕС в Украине.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter посольства США в Украине и Представительства ЕС в Украине.

Теги: #ес #гнсу #гостаможслужба #кадры #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 27.04.2020
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей - посольство Украины в США

Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей - посольство Украины в США

10:48 27.04.2020
Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

10:26 27.04.2020
Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

09:52 27.04.2020
Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

09:43 27.04.2020
США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

09:23 27.04.2020
Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

02:03 27.04.2020
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

23:51 26.04.2020
Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

19:56 26.04.2020
В Грузии проведена совместная с США спецоперация по задержанию болгарских наркоторговцев, изъято до 40 кг героина

В Грузии проведена совместная с США спецоперация по задержанию болгарских наркоторговцев, изъято до 40 кг героина

15:45 26.04.2020
В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дата проведения внеочередного заседание Рады пока неизвестна - Разумков

Зеленский подписал закон о предотвращении "законодательного спама

Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

Разумков подписал законопроекты о предотвращении от "законодательного спама" и изменении в закон о местном самоуправлении

Саакашвили уверен в поддержке Зеленского, он будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера 30 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории

Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Если не будет кредита МВФ, Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - нардеп Южанина

Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Порошенко об аварии на ЧАЭС: "Катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду"

Дата проведения внеочередного заседание Рады пока неизвестна - Разумков

Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене за дачу команды украинским судам пройти через Керченский пролив

Порошенко о языковом законе: Стратегический для Украины закон должен быть лишен любой конъюнктуры

Фракция "Голос" призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА