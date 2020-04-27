При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, заявили посольства США и ЕС в Украине.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter посольства США в Украине и Представительства ЕС в Украине.