Порошенко о языковом законе: Стратегический для Украины закон должен быть лишен любой конъюнктуры

Лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко убежден, что стратегический для Украины закон должен быть лишен любой конъюнктуры, сообщила пресс-служба политсилы.

"Работа над законом продолжалась несколько лет, чтобы этот документ был максимально сбалансированным. Принятие языкового закона тогда сознательно вынесли за рамки президентской избирательной кампании. Потому что язык - это не тема для спекуляций. Всегда придерживался мнения, что стратегический для Украины закон должен быть лишен всякой конъюнктуры", - заявляет Порошенко.

В пресс-службе "Евросолидарности" отмечают, что отставка языкового омбудсмена Татьяны Монаховой произошла из-за "необеспечения" правительством ей условий для работы и перекладывания ответственности за провал ее работы на разработчиков закона о языке. В пресс-службе партии также подчеркнули, что закон установил для правительства необходимость создания в течение шести месяцев всех условий для деятельности уполномоченного по защите государственного языка.

"Такая ситуация четко показывает отношение действующей власти к поддержке и развитию украинского языка. Но наш язык был и остается залогом национальной безопасности и государственного единства. Спасибо всем, кто работал и работает над соблюдением закона о языке. Его роль в современной истории Украины трудно переоценить", - подчеркнули в пресс-службе политсилы.

"Надеюсь, что на должность языкового омбудсмена придет умный, активный и принципиальный человек, который будет работать ради сохранения нашей национальной идентичности и защитит один из главных государственно инструментов - наш прекрасный украинский язык", - резюмировал лидер фракции.

Как сообщалось, Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите государственного языка.