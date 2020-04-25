Фракция "Голос" призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым

Глава фракции "Голос" Кира Рудык призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым, сообщила пресс-служба партии.

"Правительство же должно защитить врачей, закупить им все необходимое. Но этого не делает. Только закрывает глаза на очевидную коррупцию. Поэтому в его «плане» нет ни слова о защите врачей", - говорится в сообщении.

В частности, она призывает также обеспечивать массовое тестирование (людей- ИФ) и отмечает отсутствие этого пункта в плане правительства по выходу из карантина.

Кроме того, "Голос" отмечает необходимость контролировать вспышки и отслеживать все контакты инфицированных.

"Демократическое правительство должно действовать иначе. Оно берет обязательства на себя и рассказывает у кого какая часть работы. Напомню господину Шмыгалю, что мы все готовы делать и что должны делать они", - цитирует пресс-служба партии слова Рудык.

Она отметила, что "готовы соблюдать все санитарные нормы и помогать старшим - группам риска. Мы это делаем, каждый из нас".

"Бизнес готовы придерживаться строгих правил - дистанция, защита, дезинфекция. Малый и средний бизнес на встречах говорит нам об этом постоянно. Мы готовы учиться жить в новых условиях, подставлять плечо друг другу. Посмотрите на силу волонтеров. Магазины, салоны, маленькие кафешки - уже работают. Возвращаются к работе все, у кого уже закончились деньги", - сказано в сообщении.

"Поэтому… правительству нужно принять реальность и работать в ней", - резюмировала Рудык.

Как сообщалось, соблюдение новых стандартов социального поведения, установленных в период пандемии, должно сохраняться и после завершения карантина.

Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.