Поддержка кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера среди депутатов от "Слуги народа" после встречи снизилась - Потураев

Поддержка среди парламентариев кандидата на пост вице-премьер-министра Украины экс-президента Грузии Михаэла Саакашвили после встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа" снизилась, заявил нардеп от этой фракции Никита Потураев.

"Я был на встрече. Кандидатуру Саакашвили поддерживаю, но по результатам встречи его поддержка во фракции уменьшилась. Я еще не знаю причин изменения позиции тех коллег, которые изначально были "за", поскольку был вынужден уехать раньше на заседание своего комитета", - сказал Потураев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам сказал, что после презентации своей программы перед его однопартийцами Саакашвили встретится и с представителями других депутатских фракций и групп, а голосование за его кандидатуру возможно на следующей неделе.

В свою очередь депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец сказала, что вопрос голосования за назначение Саакашвили вице-премьером зависит от результатов консультаций с другими парламентскими фракциями, поскольку у "Слуги народа" пока нет однозначной позиции по этому вопросу. "Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия", - сказала она.

Отвечая на вопрос, пришли ли к единому решению, депутат сказала: "Пока не известно, какими будут результаты голосования. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, поскольку у многих был некий опыт сотрудничества с ним".