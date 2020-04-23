Политика

15:40 23.04.2020

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

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Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

Первому заместителю председателя Верховной Рады Руслану Стефанчуку поручено в течении 7 дней создать рабочую группу по наработке законопроекта "О парламентской оппозиции", следует из текста распоряжения спикера парламента Дмитрия Разумкова, которым располагает "Интерфакс-Украина".

Распоряжение было подписано в четверг, 23 апреля, и предусматривает возложение на первого заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука обязанностей по созданию группы для работы над законопроектом о парламентской оппозиции.

В течение 7 дней после подписания, первый вице-спикер должен внести предложения о составе рабочей группы: в нее должны войти представители депутатских фракций и групп, а также привлеченные эксперты.

Теги: #оппозиция #рабгруппа #рада #разумков
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