Зеленский считает, что в Украине нужно массово "чистить" чиновников среднего звена, и констатирует нехватку кадров

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине нужно массово менять чиновников среднего звена, и отмечает, что в стране не хватает кадров, потому что талантливые люди не хотят идти в политику.

"Вам сегодня скажет любая страна в мире, и США, и европейцы, и внутри страны все знают, что сегодня наверху никто ничего не берёт. Президент ничего не берет, ни одной копейки. В государственных учреждениях, госкомпаниях, госбанках нет людей, которых я за деньги расставил. Ниже есть проблемы, в среднем звене среди чиновников есть много людей, которые там работают по 15-20 лет. Они неизменны, и я уверен, что они не изменятся. Я уверен, что их всех надо "чистить", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", подготовленном Офисом президента и показанном в среду на ряде украинских телеканалов.

Зеленский убежден, что этих людей "не переделаешь, они не изменятся ни как люди, они не изменятся как профессионалы", на это нужно время. "То есть, кадров в стране нет. Люди талантливые есть, но много талантливых людей не хотят идти в политику. Но появляются молодые люди, премьер, некоторые из наших министров новые люди, в хорошем смысле новые лица", - указал он.