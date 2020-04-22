Политика

23:38 22.04.2020

ТКГ обсуждала следующий обмен удерживаемыми лицами, новые участки разведения, аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера"

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ТКГ обсуждала следующий обмен удерживаемыми лицами, новые участки разведения, аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера"

Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе рассматривала в среду аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера", отмечает спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.

"Политическая рабочая группа рассмотрела аспекты, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями", - говорится в ее комментарии для прессы после завершения заседания ТКГ в формате видеоконференции в среду.

Грау указала, что обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и средств сторон.

Участники встречи также обменялись информацией о ходе выполнения своих обновленных планов противоминной деятельности. Разминирование проводится на контрольно-пропускных пунктах и в их окрестностях, а также вдоль часто используемых дорог, на кладбищах, вблизи школ и других гражданских объектов.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсудила вопрос о подготовке следующего возможного обмена удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, в соответствии с формулой "всех установленных на всех установленных", - отметила Грау.

По ее словам, участники заседания также пришли к общему пониманию "дорожной карты" по одновременному открытию двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.

Экономическая рабочая группа сосредоточила внимание на текущих проблемах водоснабжения через линию соприкосновения в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

При этом, как сообщили в Офисе президента Украины, украинская сторона на заседании ТКГ 22 апреля в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

"В гуманитарной группе продолжается работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения", - сообщила пресс-служба ОП в среду.

Помимо этого, украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы с РФ на Донбассе.

Теги: #обмен #пленные #украина #ткг
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