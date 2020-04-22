Политика

16:39 22.04.2020

Зеленский: Нормандская встреча была сложной, но диалог не оборвался и на коленях никто не стоял

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Зеленский: Нормандская встреча была сложной, но диалог не оборвался и на коленях никто не стоял

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что встреча лидеров стран Нормандского формата в декабре 2019 года была сложной, но после нее удалось сохранить диалог, и при этом не произошло никакой сдачи национальных интересов.

"Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять – ничего этого не сделано. Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

Теги: #нормандский_формат #зеленский
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