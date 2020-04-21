Отсутствие профессиональной команды является основной ошибкой Зеленского – нардеп от ОПЗЖ Плачкова

Основная ошибка президента Украины Владимира Зеленского, которого год назад граждане избрали главой государства – отсутствие профессиональной команды, считает народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Во время избирательной кампании мы все понимали, что президент Зеленский - это больше собирательный образ всех надежд и мечтаний, в котором каждый избиратель видел что-то свое. К сожалению, действительно есть разочарование через год, когда люди не получили того, чего ожидали… На сегодняшний день я считаю самым большим провалом - постоянное увольнение министров, что в первую очередь говорит о непрофессиональном кадровом резерве", - сказала Плачкова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она отметила, что из тех людей, которые шли с президентом на выборы и которых представляли во время избирательной кампании как команду Зеленского, мало кто остался в ней.

"Отсутствие фактически профессиональной команды приводит к таким результатам, которые мы видим сегодня в экономической сфере", - подчеркнула народный депутат.

По словам Плачковой, избиратели, с которыми она общается, также ожидали отмену "реформы Супрун" в медицине, о чем заявлялось во время избирательной кампании.

"Но, к сожалению, мы не видим этого даже во время пандемии, чтобы ее (реформу - ИФ-У) хотя бы пристановили. Хотя по факту мы понимаем, что она приостановлена - не закрыты же у нас инфекционные отделения. Но, тем не менее, заявления об этом нет, и направление - в сторону продолжения реформирования медицинской системы", - отметила Плачкова.

Народный депутат подчеркнула, что принятие в Верховной Раде законопроекта о запуске рынка земли "тоже не плюс нашему президенту".

"Нам это не озвучивали во время кампании президентской, а сейчас заявляют, как о большом достижении", - подытожила Плачкова.

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, в котором победил Зеленский.