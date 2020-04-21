Политика

17:18 21.04.2020

За почти год президентства Зеленский так и не искоренил коррупцию во власти Украины и не разработал стратегический план деоккупации Донбасса - Наливайченко

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За почти год президентства Зеленский так и не искоренил коррупцию во власти Украины и не разработал стратегический план деоккупации Донбасса - Наливайченко

За почти год президентства Владимир Зеленский так и не решил два важных вопроса – не искоренена коррупция во власти Украины и не разработан стратегический план деоккупации Донецкой, Луганской областей и Крыма, заявляет народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

"Первый год президентства Зеленскому нужен был для решения двух ключевых вопросов. Первый - искоренить, убрать, выпалить напалмом коррупцию во власти, включая… всех предыдущих и нынешних топ-коррупционеров, прежде всего в верхушке власти. И второй – разработать, представить и запустить реальный стратегический план деоккупации и возвращения мира в Донецкую, Луганскую области и Автономную Республику Крым... Этого не произошло", - сказал Наливайченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что Зеленскому необходимо было использовать первый год президентства для разработки понятной и просчитанной стратегии деоккупации украинских территорий, рассказать, какие силы и средства будут задействованы для этого, а не делать заявления типа "остановить войну, перестать стрелять", которые свидетельствуют о непрофессионализме и профанации.

"Более того, коррупция возвратилась прямо в руководство Офиса президента (торговля должностями), я уже не говорю о коррупции в сфере финансовой, налоговой, таможенной, в том числе, в начале пандемии, когда тысячами тонн респираторы вывозили", - сказал Наливайченко.

Он также отметил, что просчеты в экономической политике – "это тоже первый год президента Зеленского".

Наливайченко напомнил, что партия "Батькивщина" еще в конце прошлого года требовала отставки премьер-министра Алексея Гончарука, поскольку тогда было понятно, что причина не выполнения бюджета - в отсутствии профессионалов, как в руководстве правительства, так и в руководстве ключевых министерств.

Народный депутат также считает, что президент должен откровенно говорить с гражданами страны.

"Это очень важный момент истины… В конце концов или власть будет честная с людьми, или никаких хороших сценариев не ожидаем", - резюмировал Наливайченко.

Как сообщалось, 21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, в котором победил Зеленский.

Теги: #президент #зеленский #наливайченко
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