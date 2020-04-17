Шмыгаль намерен обсудить с Меркель сотрудничество, финподдержку и реформы в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль намерен в ходе видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества и финансовой поддержки Украины.

"20 апреля посещу Германию Конечно, в виртуальной форме. Covid-19 внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник проведем видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, финансовую поддержку и ход реформ в Украине", - написал Шмыгаль в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер и премьер "обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах". "Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины", - рассказал он.