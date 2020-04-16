Политика

12:31 16.04.2020

В "Евросолидарности" считают, что предложенные изменения в Регламент Рады "убивают" оппозицию

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В "Евросолидарности" считают, что предложенные изменения в Регламент Рады "убивают" оппозицию

Изменения в Регламент Верховной Рады, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании, "убивают" оппозицию, считает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Вы знаете, выносятся изменения в Регламент, которые убивают оппозицию. И именно за счет этого пытаются решить проблему банковского законопроекта", - сказал Герасимов журналистам в четверг перед началом внеочередного заседания Верховной Рады.

Он напомнил, что более 16 тыс. правок к банковскому законопроекту подали в основном депутаты от "Слуги народа".

"Чьи ж правки?... Так это же представители "Слуги народа", представители команды Зеленского, или те, которые сейчас есть в его команде, или те, которых он привел в парламент, но сейчас они не в его фракции", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что нельзя перекладывать на парламент ответственность, которая лежит на партии "Слуга народа".

Теги: #верховная_рада #евросолидарность
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