Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине не произошло, но пока нельзя расслабляться для того, чтобы спокойно пройти ключевой период в 20-х числах апреля.

"Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло, и благодаря сознанию граждан, придерживающихся постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-тые числа апреля", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.